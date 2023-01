Coalitie verdeeld over vuurwerk na jaarwisseling: 'Tuig laat zich niet tegenhouden door verboden’

Minister Yesilgöz vindt het ‘absurd’ dat hulpverleners aangevallen zijn met vuurwerk tijdens de jaarwisseling. ,,Dat blijft niet zonder consequenties”, aldus de minister. Burgemeesters roepen de landelijke politiek op tot een totaalverbod op vuurwerk, maar de coalitie is verdeeld.

,,Dat hulpverleners zijn aangevallen met (illegaal) vuurwerk is absurd” schrijft de minister op Twitter. ,,De ME heeft op sommige plekken in moeten grijpen om hulpverleners hun werk te laten doen. Meerdere agenten zijn gewond geraakt. Dat blijft niet zonder consequenties.”

Wel is ze opgelucht ‘dat excessieve ordeverstoringen met dank aan de politie zijn uitgebleven’. ,,Veel dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor een zo veilig mogelijk verloop van de jaarwisseling”, schrijft de minister.

Op een eventueel totaalverbod op vuurwerk, zoals al in een aantal steden gold tijdens de jaarwisseling, wil het ministerie van Yesilgöz nog niet vooruitlopen. ,,Eerst moeten we nog een scherper beeld hebben op de gebeurtenissen”, aldus een woordvoerder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dringend appel

Ook in de steden waar tijdens de jaarwisseling een vuurwerkverbod gold hadden hulpverleners het druk. De verboden werden er grotendeels genegeerd. Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema heeft ‘een dringend appel’ op het kabinet gedaan om het vuurwerkverbod uit te breiden naar het hele land. Omdat de regels niet landelijk zijn afgestemd spreekt Halsema op Instagram van een ‘onhoudbare situatie’.

Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls - tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad - sluit zich hierbij aan. Hij noemde het vuurwerkverbod, dat ook in zijn stad gold, een ‘niet te winnen wedstrijd’.

Eenduidige oplossing

Maar de strijd om een vuurwerkverbod is ook in de Kamer nog niet gestreden. D66-Kamerlid Hanneke van der Werf vindt het ‘onacceptabel’ dat politieagenten gewond zijn geraakt. ,,Ondanks dat veel mensen met de beste bedoelingen vuurwerk hebben afgestoken, zijn er opnieuw veel vernielingen geweest en zijn er hulpverleners in gevaar gekomen. Zij waarborgen juist onze veiligheid.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De D66'er vindt dat een ‘eenduidige oplossing’ nodig is. ,,Lokale verboden hebben niet gewerkt. Dat hebben we vannacht wel gezien. Daarnaast heeft ook vuurwerk dat nu nog steeds afgestoken mocht worden veel slachtoffers gemaakt.” Als het aan de tweede coalitiepartij ligt wordt vuurwerk met oud en nieuw volledig verboden.

Ook Ingrid Michon, Kamerlid voor de VVD, vindt het ontoelaatbaar dat de politie ‘het zwaar te verduren heeft gehad’. Een totaalverbod op vuurwerk is alleen niet de oplossing, zegt ze. ,,Het is wel duidelijk dat tuig dat vuurwerk naar de politie gooit zich niet laat weerhouden door een uitgebreider verbod. Ook is een verbod niet te handhaven.” Daarnaast is er volgens Michon ‘duidelijk geen draagvlak’. ,,Kijk maar naar de verkoopcijfers.”

Raymond Knops (CDA) ziet ook weinig in het verder uitbreiden van het vuurwerkverbod. Hij maakt zich juist los van de jaarwisseling zorgen over ‘de explosie van geweld tegen hulpverleners en de politie’. ,,Met die voetbalwedstrijden van Marokko mag je ook geen vuurwerk afsteken en toch gebeurt het. We hebben overigens nu al een gedeeltelijk verbod op zwaar vuurwerk.”

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: