Coalitie in volle turbulentie: Het probleem na Pechtold

Live Twitter Rechter onwel tijdens rechtszaak snelweg­blok­keer­ders

10:25 34 Friezen die ervan worden verdacht dat ze vorig jaar de A7 op de dag van de landelijke sinterklaasintocht blokkeerden, staan vanaf vandaag voor de rechter. De zaak is net even geschorst. Een van de rechters, Willem Sikkema, is onwel geworden. Volg hieronder de zaak live via twitter.