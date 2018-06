Coalitie: Ander publiek bestel ‘kan interessant zijn’

Paul Römer stelde vandaag in deze krant voor om omroepen verder te laten gaan als productiehuizen. Dan zijn zij niet langer verzekerd van zendtijd, maar zullen zij alleen programma’s op televisie krijgen als de NPO deze bestelt. Het plan geldt als een drastische wijziging, want de traditionele omroepen krijgen dan veel minder zeggenschap.

VVD en CDA vinden de gedachten van Römer interessant, zeker nu de komende tijd over de toekomst van de publieke omroep moet worden besloten. ,,Ik ben blij dat mensen uit de publieke omroepen nadenken over hoe de NPO er nu en in de toekomst uit zou kunnen zien. Focus op kerntaken, op wat de toegevoegde waarde van de NPO is, is wat de VVD betreft altijd een goed idee,’’ zegt Tweede Kamerlid Dilan Yeşilgöz. Zij wil het idee deze week in een debat met minister Arie Slob (Media) bespreken.

Pluriformiteit

Ook CDA’er Harry van der Molen noemt het voorstel boeiend. ,,Iemand die de eigen organisatie ter discussie stelt, moet altijd gehoord worden. Het is wel belangrijk, daar zit wel een punt van aandacht, dat er pluriformiteit blijft bestaan. We willen een slagvaardige omroep, maar er mag niet veel van het aanbod verloren gaan.’’

Het kabinet kondigde in november aan dat de publieke omroep moet bezuinigen voor het komende jaar, omdat de reclame-inkomsten teruglopen. Dat zou gaan om een bedrag van zo'n 60 miljoen euro. Volgens minister Slob kan dat geld deels uit de spaarpot van de NPO komen. Daarnaast wordt de discussie gevoerd over het meerjarenplan voor de NPO, met name na 2020, waar Römer zich nu in mengt.

Uitnodiging

Volgens D66-Kamerlid Joost Sneller is het ‘prettig’ dat hij dat tijdig doet. ,,Ik hoop dat meer mensen zich gaan uitspreken, want dan kunnen we minder ad hoc kijken naar wat er nodig is. Ik vind dit een boeiend voorstel, maar ben ook vooral benieuwd hoe collega’s van hem dit zien. Het is een uitnodiging aan iedereen om zich te roeren.’’