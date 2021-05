Cidi onthutst: ‘Nationaal Comité moet aangifte tegen FvD doen voor misbruik logo’

Update Afgrijzen om uitspraken lokale voorzitter SGP-jongeren: 'De man is het hoofd van de vrouw’

21 april Tweede Kamerleden en diverse bekende Nederlanders reageren afkeurend op een video waarin een SGP’er zijn twijfels uitspreekt over de positie van vrouwen in de politiek. De voorzitter van SGP-jongeren Vallei & Rijn stelt dat mannen biologisch sterker zijn dan vrouwen en om die reden beter geknipt zijn voor een functie in de politiek. ,,Zoals Jezus ook het hoofd is van alle christenen, dezelfde manier is ook de man het hoofd van de vrouw”, geeft hij de kijkers op persoonlijke titel mee. De uitspraken leiden tot grote verontwaardiging. Ook het landelijke bestuur van de SGP-jongeren neemt er afstand van.