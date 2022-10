ChristenUnie wil een pakjesbelasting voor webbestellingen

Het plan van de coalitiepartij is dat er bijvoorbeeld voor elke bestelling een vast bedrag wordt afgedragen, naast een percentage van de waarde van de bestelling. De opbrengsten moeten dan weer naar het midden- en kleinbedrijf, dat zucht onder de macht van ‘grote, soms internationaal opererende webshops’, zegt ChristenUnie-Tweede Kamerlid Pieter Grinwis. ,,Steeds vaker moeten lokale winkels concurreren met de grote webshops. Het gevolg is dat het mkb de strijd steeds vaker lijkt te verliezen en dat onze winkelstraten leeg komen te staan, terwijl bezorgbusjes met pakketjes af en aan rijden. Deze bezorggekte kan en moet echt minder.”

Zo’n vijftig keer per middag gaat de deurbel bij Toon en Jolanda Mol in Etten-Leur: weer een pakketje!

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het steekt hem bovendien dat veel grote bedrijven producten ook zonder verzendkosten toesturen, terwijl één bestelling soms verspreid over meerdere ritten worden geleverd. ,,Terwijl het uit klimaatoogpunt veel beter zou zijn om het aantal bezorgbewegingen te beperken door alles in één keer te bestellen. Of nog beter: gewoon op de fiets naar de dichtstbijzijnde winkelstraat. Dan kunnen we ook snel afscheid nemen van de distributiedozen.”