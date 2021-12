ChristenUnie vernieuwt, Slob en Blokhuis vertrekken uit kabinet: ‘Ik baal dat het hier stopt’

PLOEG RUTTE 4De ChristenUnie gaat vernieuwen in kabinet-Rutte 4: twee van de drie bewindspersonen keren niet terug in het doorstartkabinet. Arie Slob en Paul Blokhuis vertrekken. Blokhuis was graag gebleven, vertelt hij aan deze nieuwssite. ‘Ik hield hier rekening mee, maar het is jammer.’

Van Slob (60) was bekend dat hij niet stond te springen om nog een keer in het kabinet te gaan, Blokhuis (58) was juist graag doorgegaan, vertelt de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ,,Ik baal dat het hier stopt, ik was vol energie om door te gaan. Maar ik snap het ook.”

De partijtop kiest voor vernieuwing. In het bedankwoord aan het duo schrijft ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: ,,Het is goed dat we met nieuwe namen en nieuwe gezichten de ChristenUnie ook op dit niveau blijven vernieuwen en verjongen.”

Blokhuis was in 2017 wethouder in Apeldoorn en had het voorgevoel dat Segers hem zou benaderen voor een post in het kabinet. ,,Hij belde, ik nam op en zei: ‘ik wil niet dat je me belt’. Toch heb ik ja gezegd.” Nu belde Segers weer met Blokhuis. ,,Ik zei hetzelfde, maar nu omdat ik juist door wilde en aanvoelde dat het misschien niet ging lukken. Maar ik loop tegen de zestig, Arie (Slob, red.) is zestig. Kijk: ik sta altijd aan, heb de energie. Maar ik begrijp ook dat we plaats moeten maken voor verjonging.”

Met het vertrek van het duo lijkt de kleinste regeringspartij het beloofde ‘nieuwe elan’ van Rutte 4 op personeelsvlak in de praktijk te brengen, al is nog onduidelijk wie ChristenUnie dan naar voren schuift.

Blokhuis en Slob maakten beiden een lange mars door de fusiepartij ChristenUnie en haar voorlopers. Blokhuis werd in 2017 staatssecretaris van Volksgezondheid. Hij profileerde zich vooral met het Nationaal Preventieakkoord in 2018, waarin overheid, producenten en maatschappelijke organisaties harde afspraken maakten om roken, ongezond eten en alcoholgebruik terug te dringen.

Blokhuis kwam zelf in het nieuws toen hij in 2018 plotseling zijn achttienjarige dochter Julia verloor. Zij overleed aan een zeldzame auto-immuunziekte. Sindsdien werkt Blokhuis thuis op woensdagen, nam hij ook de tijd om dat verlies te verwerken, bezocht hij Julia's graf. ,,Een jaar geleden dacht ik mede daardoor: het is mooi geweest met deze baan. Het verlies van onze dochter voelt als een heel zware deken, het verlies is een energielek. Maar richting de verkiezingen kwam toch het gevoel: ik wil hiermee doorgaan. Als je ziet wat we op het gebied van gezond leven, preventie, leefstijl nog kunnen.”

Volgens Blokhuis kan de nieuwe coalitie in volle vaart verder, nu er een suikertaks komt, de btw op groenten en fruit naar nul gaat. ,,Als je over tien of vijftien jaar een supermarkt in loopt, staan er leuke kinderreclames op gezonde producten, waardoor kinderen naar een tomaatje grijpen in plaats van een chocoladereep. Alcohol is dan wat duurder, áls het er nog verkocht wordt. En de sigaretten zijn allang verdwenen.”

Als ‘chef anti-tabak’ heeft Blokhuis de foto's van rokende kabinetsonderhandelaars ook gezien. ,,Normaal maak ik er dan wel een vileine grap over, in de trant van ‘fijn dat we het goede voorbeeld geven’.” Dat moet voortaan per app, vanaf midden januari is Blokhuis ex-staatssecretaris. ,,We gaan zien wat ik verder kan doen. Het openbaar bestuur is mooi, de zorg vind ik evengoed interessant.”

‘Afscheid van vrienden’

ChristenUnie-leider Segers spreekt van ‘een afscheid van twee politieke vrienden’. ,,Arie is mijn politieke leermeester en voorganger als partijleider, met Paul liep ik zelfs al in de jaren negentig door de gangen van de Tweede Kamer. In 2017 waren zij voor mij bij uitstek de aangewezen personen voor deze posten in het kabinet en ze hebben het allebei geweldig gedaan. We hebben veel aan hen te danken.”

Nieuwe namen zijn nog niet bekend. Kandidaat-bewindspersonen van alle partijen worden de komende weken gescreend, dan gaan ze op gesprek bij formateur Mark Rutte. In de week van 10 januari, is de verwachting, worden de 20 ministers en 9 staatssecretarissen dan beëdigd.

