ChristenUnie-leider Segers: Kabinet valt als dividendbelasting blijft

Blok: Cartoonwed­strijd Wilders weinig smaakvol, maar niet verboden

16:40 Minister Stef Blok vindt de cartoonwedstrijd van Geert Wilders over de profeet Mohammed weinig smaakvol. Pakistan is boos over de wedstrijd die de PVV-leider gaat houden, waarop het kabinet bij het land heeft benadrukt dat het gaat om een actie van een individueel Kamerlid.