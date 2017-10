Check hier hoe populair Rutte III in jouw gemeente is

Maar liefst 72,7 procent van de stemmen in de gemeente Tubbergen ging naar VVD, CDA, D66 of ChristenUnie. Geen gemeente in Nederland kent daardoor een bredere steun voor de nieuwe coalitie.

Ook in Laren en Bunschoten lijkt het draagvlak voor deze coalitie groot. In Limburg, Zeeland en Groningen is men minder gecharmeerd van Rutte III. Met name in Pekela en Urk scoort het kabinet laag, als we afgaan op het aantal stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart.