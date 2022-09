Centenkwestie: kabinet wil vaker enkelband en taakstraf

met video Wat wist Hugo van de Sy­wert-deal?

En ja hoor, weer liggen de Prinsjesdagplannen op straat. Hoe gaat zoiets? En welke waarde moeten we er dit jaar eigenlijk aan hechten? Wat ook duidelijk werd deze week is dat Sywert van Lienden niet alleen burgers, ook het ministerie in de maling nam. En zaten de vingerafdrukken van Hugo de Jonge op die deal?

19 september