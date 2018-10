CDA wil Turkse klik-app in Nederland verbieden

In Duitsland is de smartphone-app 'EGM Mobil' recent al in het nieuws gekomen. Turkse Duitsers bleken de politie-applicatie te gebruiken om critici van Erdogan aan te geven. Die critici hebben daardoor een probleem als ze naar Turkije afreizen.



CDA-Kamerleden Heerma en Van Dam vragen het kabinet in welke mate dat ook hier in Nederland gebeurt. De app zou volgens hen, zo mogelijk, verboden moeten worden. ,,Dit is ontwrichtend en onwenselijk'', zegt Heerma. ,,We willen weten wat de mogelijkheden zijn om deze app zo snel mogelijk uit de lucht te halen. We maken ons al langer zorgen over de intimiderende houding van de Turkse overheid richting Turkse Nederlanders.''



Het CDA vindt het onacceptabel als mensen op deze manier 'mede-burgers kunnen rapporteren bij een buitenlandse overheid'.