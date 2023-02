CDA wil meer geld steken in ov buiten Randstad: ‘Liever lege bus dan geen bus’

Oproep Minister wil einde aan dieren die lijden onder uiterlijk en komt met verbod op bepaalde huisdieren

Het kabinet is van plan een verbod in te stellen op dieren die ernstig te lijden hebben onder hun ‘schattige’ uiterlijk. Ook het plaatsen van foto's van die dieren op sociale media wordt aan banden gelegd. Het gaat om bijvoorbeeld honden met een te korte snuit of katten met vouworen.

20 januari