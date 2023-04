CDA-strateeg wordt Kamerlid: al jarenlang fluisteraar van partijtop én vriend van Hugo de Jonge

Wilders tevreden met vervolging van Pakistaan die prijs op hoofd van PVV-lei­der zette: ‘Nu de andere grote vissen nog’

Geert Wilders is tevreden dat het OM alsnog een 37-jarige Pakistaan gaat vervolgen die in 2018 21.000 euro op het hoofd zette van de PVV-leider. Eind augustus is de rechtszaak. ‘Het is laat, maar ik ben blij dat het gebeurt'.