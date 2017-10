CDA-senator Wopke Hoekstra wordt minister van Financiën

Orkambi Fabrikant: Toch geen deal over vergoeding medicijn tegen taai slijm

12 oktober Er is toch nog geen overeenkomst tussen de Amerikaanse farmaceut Vertex en het ministerie van Volksgezondheid over de vergoeding van Orkambi, een middel tegen taaislijmziekte. Dat bevestigt het bedrijf vanavond in een email na dagenlange verwarring over de status van het dossier.