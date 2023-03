CDA preekt eenheid, maar partijgenoten spelen elkaar zwartepiet toe: ‘Ze klinkt meer als D66'er’

Uber-klokkenlui­der: Geheime belasting­deal met Nederland was ‘sweet’

Via een ‘warme, gezellige relatie’ heeft de Belastingdienst het vervoersbedrijf Uber actief geholpen belasting te ontwijken. Daardoor zou Uber in ons land slechts 0,25 procent over een groot deel van zijn winstbelasting hoeven betalen.