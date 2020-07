CDA-lijsttrekkers in debat: Omtzigt omarmt rol van outsider en prijst Hoekstra

live-videoCDA-leden kunnen sinds 18.00 uur stemmen wie de nieuwe lijsttrekker moet worden. Kandidaten Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Pieter Omtzigt kruisten vanavond eenmalig de degens tijdens het lijsttrekkersevent in Utrecht. Pieter Omtzigt toont zich de ultieme outsider in de strijd om het CDA-lijsttrekkerschap. En passant voedt hij de hoop van leden die nog altijd dromen van premier Hoekstra.

In het eerste – en tevens laatste – debat tussen de kandidaat-lijsttrekkers van het CDA zijn het collega-bewindslieden Hugo de Jonge en Mona Keijzer die elkaar meteen in de haren vliegen. Volgens Keijzer bedreigt een nieuwe wet van de zorgminister, die contracten in de wijkverpleging reguleert, de vrije artsenkeuze. ,,Dat heeft er niets mee te maken”, zegt De Jonge fel terug.

Het vinnige zorgdebatje geeft Pieter Omtzigt de kans om rustig zijn punten te maken. Omtzigt presenteert zich nadrukkelijk als kandidaat van de regio en wil vooral dat zorg in de buurt beschikbaar blijft. ,,Juist daar moeten we de zorg bereikbaar houden.”

De meest ongrijpbare CDA-kandidaat

Omtzigt is als ultieme outsider in deze campagne wel vaker de meest ongrijpbare CDA-kandidaat. Waar De Jonge in interviews samenwerking met Forum bij voorbaat afwijst – ‘dat gaat niet gebeuren’ – houdt Mona Keijzer de deur juist open. Uitsluiten is volgens haar ‘niet slim’ en kan het CDA veroordelen tot samenwerking met links. Omtzigt laat tot dusver in het midden of er onder zijn leiding samengewerkt kan worden met de partij van Thierry Baudet. Volgens hem heeft Baudet samenwerking met het CDA zélf uitgesloten, door te verkondigen dat het CDA (en de VVD) er op uit zijn ‘Nederland te vernietigen’.

Het grootste mysterie laat Omtzigt echter bestaan over wie namens het CDA het premierschap zou moeten vervullen, mocht de partij volgend jaar de grootste worden. Ook hier is De Jonge het meest uitgesproken: hij wil zelf het Torentje veroveren. Keijzer wil wederom ‘niets uitsluiten’ en flirt openlijk met het premierschap. Omtzigt toont zich opnieuw ongrijpbaar door te zeggen dat de peilingen voor het CDA momenteel geen reden zijn om met een premierkandidaat te komen. De VVD staat immers een straatlengte voor op de rest.

Tegelijkertijd zegt Omtzigt zichzelf eerder als fractievoorzitter te zien dan als lid van het kabinet. Daarmee laat hij de suggestie open dat hij iemand anders als premier naar voren zal schuiven als hij met het CDA de verkiezingen weet te winnen.

Gedroomde lijsttrekker

De eerste naam die veel CDA-leden te binnen zal schieten is die van Wopke Hoekstra. Velen zagen in de populaire minister van Financiën hun gedroomde lijsttrekker. Hoekstra verraste echter vriend en vijand door af te zien van een kandidatuur; hij voelt zich meer bestuurder dan ‘beroepspoliticus’. Binnen het CDA wordt geconcludeerd dat Hoekstra niet zeker was dat hij Rutte kon verslaan en bang was om als fractieleider in de Tweede Kamer te belanden. Zo’n rol vindt hij niet bij zich passen.



Omtzigt houdt de hoop op ‘premier Hoekstra’ levend. Niet voor niets zegt hij Hoekstra graag ‘in zijn team’ te hebben als hij wint. En ook in het debat spreekt hij lovende woorden over hem: ,,Ik ben blij dat we een minister van Financiën hadden die buffers heeft opgebouwd.” Het onderwerp dat Omtzigt zelf inbrengt in het debat is niet toevallig het Europese steunfonds, waar Hoekstra zich van zijn meest zuinige kant liet zien. Tot tevredenheid van Omtzigt, die vindt dat landen - Italië voorop - ‘afspraken moeten nakomen’.

Quote Ik ben blij dat we een minister van Financiën hadden die buffers heeft opgebouwd Pieter Omtzigt, CDA Wat Omtzigt in de kaart speelt is dat Hoekstra tot dusver aan geen van de kandidaten zijn openlijke steun heeft uitgesproken. Met een steunbetuiging van Hoekstra aan ‘medekroonprins’ De Jonge had het speelveld er waarschijnlijk heel anders uitgezien.

Donderdag om 12.00 uur sluiten de stembussen. Dan zal blijken of één van de kandidaten de meerderheid van de stemmen heeft gehaald of dat er een tweede ronde nodig is.

Volledig scherm Kandidaten Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Pieter Omtzigt kruisen vanavond eenmalig de degens tijdens het lijsttrekkers event in Utrecht © Fotomontage AD