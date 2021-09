CDA-Kamerlid loodste via WhatsApp mensen naar vliegveld Kaboel: ‘Het was zo intens’

exclusief interview Veel Afghanen gered dankzij ‘geheime’ Hol­land-poort: evacués herkenbaar aan oranje sjaals

1 september Ze probeerden in chaotisch Kaboel zo veel mogelijk mensen te evacueren. Voor het eerst vertellen ambassadeur Caecilia Wijgers en militair commandant Tijs over acht dagen tussen doodsangst en vrijheid. ,,We wisten dat het nooit ging lukken om iedereen weg te krijgen.”