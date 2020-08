CDA in Tweede Kamer ‘verbaasd’ dat OM-top niet wist van volgen advocaten in klopjacht Taghi

Regeringspartij CDA heeft met verbazing gereageerd op het nieuws dat de top van het OM niet op de hoogte was van het observeren van twee advocaten in de klopjacht op crimineel Ridouan Taghi. ,,Ik kan niet ontkennen: het voelt ongemakkelijk’’, zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam.

Vandaag onthulde deze site dat de politie twee strafrechtadvocaten – Nico Meijering en Leon van Kleef – heeft gevolgd op Schiphol en in Dubai. De politie hoopte zo Taghi op het spoor te komen. De ongebruikelijke opsporingsmethode was vooraf niet voorgelegd aan de top van het Openbaar Ministerie. Volgens het OM was dat niet nodig, omdat Meijering en Van Kleef zelf niet advocaat van Taghi zijn.

,,Het vinden en aanhouden van Ridouan T. was terecht een topprioriteit voor politie en OM’’, reageert CDA-Kamerlid Chris van Dam. ,,Dat daarbij alle wettelijke middelen zijn ingezet, is niet meer dan terecht. Of deze volgactie van advocaten daar bij hoort, is primair ter beoordeling aan de rechter. Maar ik kan niet ontkennen: het voelt ongemakkelijk. Het verbaast mij dat zo’n gevoelige en ongebruikelijke actie niet eerst aan de top van het OM is voorgelegd, zoals gebruikelijk is bij zulke delicate kwesties.’’

Rechter

Minster Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zegt dat het ‘aan de rechter’ is om te toetsen of een opsporingsmiddel wel of niet goed is toegepast. Advocatenverenigingen zijn naar aanleiding van deze zaak bezorgd over de veiligheid van advocaten. Dat vindt Grapperhaus ‘wat ver’ gaan. ,,Ik zie niet in dat de veiligheid van advocaten hierdoor in gevaar komt.’’

