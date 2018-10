CDA helemaal klaar met bendes die drugsafval dumpen: 'Straffen verhogen'

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vindt dat Grapperhaus hard moet optreden. ,,Het loopt de spuigaten uit. Misdadigers dumpen levensgevaarlijk afval in woonwijken en brengen daarmee mensen acuut in gevaar.''



De minister had naar aanleiding van een onderzoek van de politie-academie een paar maanden geleden al toegezegd meer mensen en middelen vrij te maken voor de aanpak van drugscriminelen, maar dat gaat Van Toorenburg niet ver genoeg. Ze wil dat de strafmaat voor onder andere drugsbendes 'fors omhoog' gaat. ,,Het voorstel hiervoor moet snel naar de Kamer want criminelen wanen zich in Nederland onaantastbaar.''



Van Toorenburg hoopt dat ook de gebruikers zien wat er gebeurt. ,,Een pilletje slikken is niet onschuldig. Er gaat zware misdaad achter schuil.''