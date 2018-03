CDA: Groningen staat al bovenaan de agenda

Een woordvoerder van het CDA benadrukt dat het kabinet al heeft aangegeven het nieuwe advies van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te volgen. Daarin staat dat de gaswinning zo snel mogelijk teruggebracht moet worden naar 12 miljard kuub voor de veiligheid van Groningen. Dat betekent een flinke tegenvaller voor de begroting.



Segers stelt daarom dat het regeerakkoord mogelijk moet worden aangepast, omdat daarin is afgesproken dat de gasinkomsten binnen de kaders van de begroting vallen. Dat spraken VVD, CDA, D66 en ChristenUnie af op basis van adviezen over een zo vlak mogelijke gaswinning van 21 miljard kubieke meter. Inmiddels ligt er dus een nieuw advies, waardoor er minder geld via de aardgasbaten binnenkomt.



,,Nu is er nieuwe informatie – zo min mogelijk winnen in plaats van een vlakke gaswinning kan ineens wél”, stelde Segers in deze krant. ,,Dat betekent dat we de gemaakte afspraken tegen het licht moeten houden. Vroeg of laat moeten we met elkaar dat gesprek aangaan.”



De ChristenUnie krijgt wel de steun van oppositiepartij PvdA. Partijleider Lodewijk Asscher heeft een debat met premier Mark Rutte aangevraagd om vast te leggen dat Groningen op de eerste plaats komt.