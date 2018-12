CDA en VVD eisen excuses van schoolbestuurder na examendebacle

Uit een aantal onderzoeken naar de gang van zaken bij de school deze zomer, bleek vrijdag dat meerdere scholen van de door Postema geleide scholenkoepel Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ scoorden.



,,Postema heeft altijd wild om zich heen geslagen en de verantwoordelijkheid gelegd bij leraren en leerlingen. Nu is het tijd om publiekelijk excuses te maken voor de bestuurlijke chaos’’, stelt CDA-Kamerlid Michel Rog.



Volgens VVD’er Rudmer Heerema heeft Postema ‘aantoonbaar verwijtbaar gedrag’ vertoond. ,,Hij heeft geen zicht gehad op het feit dat er van alles mis was bij de scholen die hij bestuurde. Daar mag hij op z’n minst sorry voor zeggen.’’

Quote Postema zou het doorbetaal­de salaris uit eigen beweging terug moeten geven aan het onderwijs Rudmer Heerema, VVD

Geld terughalen

Postema trad op 26 november af als bestuursvoorzitter van LVO, de koepel waaronder VMBO Maastricht valt. Na zijn vertrek werd hij nog drie maanden doorbetaald, conform de regels in de cao.



Heerema: ,,Dat vind ik niet zuiver. In dit geval had van die regels afgeweken moeten worden. Het gaat om zo’n 40 of 50.000 euro. Als de Raad van Toezicht daar verantwoordelijk is, is die aansprakelijk om dat geld terug te halen. Al zou Postema dat uit eigen beweging terug moeten geven aan het onderwijs zélf.’’

Quote Leerlingen hebben niks aan excuses van een man die ze nooit hebben gezien Paul van Meenen, D66

Voucher