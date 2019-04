CDA en D66: ouderen mogen niet dupe zijn van rommel bij CBR, coulanceregeling nodig

Regeringspartijen CDA en D66 willen dat er toch een coulanceregeling komt voor 75-plussers die door de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zonder rijbewijs zitten. Ze dienen hiervoor later vandaag in de Tweede Kamer een voorstel in.