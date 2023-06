CDA eist actie van Hoekstra: regio’s willen van 2030 af, afdeling Limburg flirt met afsplitsing

stikstofdeadlineNu het landbouwakkoord is mislukt, klinkt in CDA-afdelingen de roep om actie. De partijtop moet werk maken van de belofte om het jaartal 2030 als stikstofdeadline te schrappen, blijkt uit een rondgang onder lokale en regionale CDA’ers. ,,In sommige gebieden is 2085 niet eens haalbaar.’’