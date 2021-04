CDA-afdelingen pal achter Omtzigt en tegen deelname aan kabinet onder Rutte

Deelname aan een kabinet onder leiding van Rutte zou ‘ongeloofwaardig’ zijn en 'derhalve geen optie', menen de ondertekenaars. Zij wijzen op diens rol in de toeslagenaffaire en het stellen dat de regering het parlement en de rechterlijke macht jarenlang ontijdig, onvolledig en onjuist heeft geïnformeerd. ,,Mark Rutte is de verpersoonlijking van deze neergang van democratische waarden", schrijven de CDA-leden.

Het initiatief voor de oproep komt van de afdeling Heerlen en wordt ondersteund door grote afdelingen als Den Bosch, Maastricht, Arnhem en het CDJA. Ook CDA-afdelingen in Overijssel, Utrecht en Friesland steunen de brandbrief, die naast Hoekstra gericht is aan CDA-voorzitter Marnix van Rij en de Tweede Kamerfractie van het CDA.

Goud in handen met Omtzigt

De partijtop krijgt zelf ook stevige kritiek, met name over de manier waarop stemmenkanon Omtzigt in de aanloop naar de verkiezingen is ingezet. In de campagne hebben de kritische CDA’ers de waardering en erkenning voor de ongekend populaire Pieter Omtzigt gemist. ‘We hebben goud in handen’, schrijven ze.