Campagne tegen desinformatie bij verkiezingen

Hoekstra definitief niet naar Saoedi-Ara­bië om Khashoggi

12:10 Minister Wopke Hoekstra (Financiën) gaat definitief niet naar een investeerdersconferentie volgende week in de Saoedische hoofdstad Riyad. Dat melden ingewijden aan deze krant. Aanleiding is de vermissing van en vermoedelijke moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel.