'Burger moet zijn computer op slot zetten'

120 miljoen euro voor aardgas­vrije huizen in 27 gemeenten

12:06 Het kabinet tast dit jaar extra diep in de buidel in een poging de CO2-uitstoot terug te dringen. 27 gemeenten ontvangen een bedrag van in totaal 120 miljoen euro om huizen aardgasvrij te maken, heeft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vanmorgen bekendgemaakt.