Burgemeester Molenbeek: Ik praat nooit met extremisten

Maar de band met terreuraanslagen is er natuurlijk wel. Drie Parijse aanslagplegers kwamen van hier, net als die op de Thalys en het Joods museum. En één van de organisatoren van de al weer wat oudere aanslag in Madrid…

,,Zeker, maar voor hetzelfde geld waren ze uit Toulouse, Nice of Marseille gekomen. Je hebt overal wel van die schooiers die in de misdaad belanden en dan via criminele contacten terreurdaden gaan plegen. Wij hadden de pech dat Abaaoud (de organisator van ‘Parijs’ – red.) hier vandaan kwam en hier ook nog eens veel mensen kende. Maar nogmaals: even goed waren ze ergens anders vandaan gekomen.”



Hebt u het idee dat u dit nu onder controle hebt?

,,Je kunt nooit zeggen dat er niets meer kan gebeuren, maar ik doe m’n best. De maand na de aanslagen in Parijs zat ik bij de premier (partijgenoot Charles Michel – red.), kort daarna hadden we er 35 à 50 politiemensen bij. We hebben 22 cafés, bars en nachtwinkels gesloten, drie islamitische scholen en vier moskeeën - deels al vóór de aanslagen. We zijn alle stichtingen nagelopen, hebben de strijd tegen handel in drugs, wapens en valse papieren fors opgevoerd, en zien veel nauwer toe op wie zich hier inschrijft. Een breed samengestelde veiligheidscel volgt personen en situaties op. Ik doe dus mijn werk en mag alleen maar hopen: anderen ook.”



Daar twijfelt u aan?

,,De ondersteuning vanuit het Brusselse gewest zou beter kunnen. Vlaanderen is pragmatisch en pakt door, de Franstaligen praten meer en doen minder.”



Hoe is het hier eigenlijk zó mis kunnen gaan?

,,In de jaren ’90 hadden we hier een snel groeiende Marokkaanse gemeenschap met een sterk cultureel zelfbewustzijn, achteraf hadden we daarmee nauwer moeten samenwerken. Maar de situatie is lastig. We zitten hier met veel verschillende groepen, 45 procent jeugdwerklozen, een gemiddeld inkomen van nog geen 10.000 euro. Tot ik in 2012 burgemeester werd was het heel moeilijk dingen te veranderen, met een PS (Franstalige socialisten) die hier al sinds 1939 aan de macht was.”



Nu het kalifaat zo goed als vernietigd is: bent u bang voor terugkerende Syriëstrijders, die misschien hier hun contacten nog hebben?

,,Daarvoor moet u bij het federale niveau zijn. In elk geval: er is voor terugkeerders geen plaats in Molenbeek.”



Tot slot: weten Wilders en De Winter al dat ze hier niet welkom zijn?

,,Dat laat ik De Winter vóór vrijdag weten.”