Buma wil Internetautoriteit voor bestrijding nepnieuws

De CDA-leider is in het bijzonder beducht voor democratische beïnvloeding van buitenaf. ,,Het gaat erom dat we alert zijn. Rusland voert een koude oorlog op het internet. Het land infiltreert en beïnvloedt de publieke opinie. Daar waar destabilisatie op de loer ligt, zijn de Russen online actief.”



Buma noemt verder PVV-leider Geert Wilders ‘naïef’, nu die toenadering tot Rusland zoekt: ,,Ik vind het heel zorgelijk dat een Nederlandse politicus zo’n positie inneemt. Een volksvertegenwoordiger moet juist ons land beschermen. Wat Rusland doet is gevaarlijk voor de democratie. De Krim is bezet, de oorlog in Oost-Oekraïne is opgestookt. Het is het land van de BUK-raket waarmee de MH17 is neergehaald. Denkt hij nou echt dat hij in Moskou het ware verhaal te horen krijgt? Kom nou.”