Buma: Nog altijd vertrouwen in Pieter Omtzigt

Buma benadrukte vanochtend na het fractie-overleg, waar tekst en uitleg is gegeven door Omtzigt, dat hij nog altijd het volste vertrouwen heeft in zijn partijgenoot. ,,We hebben er begrip voor dat Pieter het woordvoerderschap op dit terrein nu niet wil doen. Chris van Dam zal het dossier voorlopig waarnemen. Pieter moet nu vooral verdergaan met de dossiers waarop hij zo goed bezig is (onder meer Financiën, red.). Hij kan wat ons betreft weer helemaal aan het werk zoals het zou moeten gaan."



Omtzigt, de MH17-specialist van de partij, raakte dit weekend in opspraak omdat hij een vermeende getuige woorden in de mond legde tijdens een bijeenkomst over MH17. De CDA'er heeft tijdens de bijeenkomst op de Vrije Universiteit in mei dit jaar een Oekraïense man laten zeggen dat hij andere toestellen in de lucht had gezien op het moment dat vlucht MH17 werd neergehaald. Omtzigt zou de tekst zelf aan de man hebben gegeven. Achteraf bleek dat de man helemaal niet in het gebied was op de dag van de ramp.