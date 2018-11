Buma haalt flink uit naar minister Bruins

CDA-leider Sybrand Buma heeft in zijn toespraak op het CDA-congres flink uitgehaald naar minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Hij hekelt de manier waarop de VVD-bewindsman is omgegaan met de faillissementen van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis.

Volgens Buma krijgt het vertrouwen in de politiek een knauw als 'van de ene op de andere dag’ een ziekenhuis omvalt. ,,Dit had zo niet mogen gebeuren. Dit had voorkomen moeten worden”, aldus Buma.

Een ziekenhuis is volgens hem geen ‘stapel stenen’, zoals Bruins eerder had gezegd, en een faillissement is evenmin ‘een stresstest voor de zorg’, zoals de minister ook had beweerd. ,,Een ziekenhuis is geen bedrijf met klanten en contracten. Zorg gaat over over de behandeling van en aandacht voor kwetsbare mensen; over de toewijding van het personeel.”

Buma zegt Bruins, die op het zelfde ministerie van Volksgezondheid huist als CDA-vicepremier Hugo de Jonge, te zullen houden aan de CDA-eis dat er nooit meer een ziekenhuis gesloten kan worden zonder dat is nagedacht hoe zorg in die regio is gegarandeerd.

Volgens Buma zit het probleem echter dieper: de fouten die zijn gemaakt zijn volgens hem het gevolg van het ‘liberale rendementsdenken’, dat ‘te ver is doorgedrongen in onze samenleving en dat ook in de woorden van de minister doorklonk’. Bedrijfsrendement is in dat liberale denken belangrijker dan zorg, meent Buma. Ook is de registratie van behandelingen daarin belangrijker dan aandacht voor de patiënt, stelt hij.

