Buma bekijkt toekomst Omtzigt na 'serieuze fout' MH17

Buma gaat direct om tafel met Omtzigt, liet hij vandaag weten na het coalitieoverleg. ,,Ik wil precies weten wat er gebeurd is." Hij benadrukt dat het een zaak van het CDA is, niet van de coalitie.



De CDA-leider kan nog niet zeggen of er consequenties voor Omtzigt zullen zijn. Afgelopen weekend zei Buma nog dat de vraag of Omtzigt een andere portefeuille zou moeten krijgen 'niet aan de orde' was.



Omtzigt kwam zaterdag in de problemen toen NRC Handelsblad schreef dat hij een Oekraïense 'nepgetuige' twijfel heeft laten zaaien over de vliegramp met vlucht MH17 in een zaal vol nabestaanden. De krant had geluidsopnamen en sms-verkeer onder ogen gezien waaruit dat bleek.