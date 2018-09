Buitenlandse Zaken stelt meldpunt in na misdragingen van ambtenaren

Het besluit volgde nadat een BuZa-ambtenaar die contacten onderhield met organisaties over vrouwenrechten, zich schuldig had gemaakt aan (seksuele) intimidatie.



Medewerkers van de organisaties dienden acht klachten in wegens seksuele intimidatie, pesten en financieel machtsmisbruik. Daarvan werden er zes gegrond verklaard, blijkt uit onderzoek door Reporter Radio waar NRC Handelsblad zaterdag over bericht.



Het idee voor een zogenoemd integriteitsmeldpunt kwam van de klagers, omdat het veel moeite kostte om klachten in te dienen. Het ministerie bleek geen klachtenprocedure voor externe partijen te hebben. De betrokken ambtenaar is overgeplaatst.



Volgens de medewerkers van Cordaid, Pax en WO=MEN dreigde de ambtenaar, die ook adviseerde over subsidies, soms de geldkraan dicht te draaien. Ze aarzelden daarom lang voordat ze durfden te klagen en zijn bang hem opnieuw tegen te komen in zijn nieuwe functie op het departement, ook al zegt Buitenlandse Zaken dat te zullen voorkomen.