Brussel houdt deur voor Oost-Europa dicht

Dat bleek op de vijfde EU/Oostelijke partnerschapstop in Brussel, die later vanmiddag afloopt. De 34 landen lijken zich te kunnen verenigen op de erkenning dat drie van de zes ex-Sovjet-republieken – naast Oekraïne, ook Georgië en Moldavië - ‘Europese aspiraties’ hebben.



Zeker de Oekraïense president Petro Poroshenko had op (veel) meer gehoopt. Oekraïne heeft al een handelsakkoord en visumvrij reizen, concreet uitzicht op een lidmaatschap was in zijn optiek een logische volgende stap geweest. Toen bleek dat hij daarvoor de handen niet opeen kreeg, dreigde hij aanvankelijk zelfs het slotcommuniqué niet te tekenen.



Maar begin van de middag sijpelde uit de Brusselse vergaderpaleizen door dat hij zover niet zou gaan. ,,Koppigheid is goed, maar garanties op een lidmaatschap zijn niet het belangrijkste. Wees koppig op hervormingen”, aldus de Litouwse presidente Dalia Grybauskaité. ,,Perspectief bieden, okay, maar een lidmaatschap? Nee. Er zitten landen om tafel die de doodstraf nog kennen”, aldus ook de Luxemburgse premier Xavier Bettel.