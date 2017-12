Brussel bijt door: Drie landen voor Hof om weigeren asielzoekers

Vice-Commissievoorzitter Frans Timmermans maakte dit vanmorgen bekend bij de presentatie van een nieuwe asielagenda van de Commissie. Solo-optredens zoals van deze drie landen ondergraven de effectiviteit van het Europese migratiebeleid en zijn asolidair, aldus Timmermans. Vooral Griekenland en Italië, de belangrijkste landen van aankomst, lijden daaronder. ,,Naar de rechter lopen, is altijd het laatste wat je doet”, aldus Timmermans, maar de opstelling van de drie landen liet Brussel geen andere keus. Wel zei hij dat Brussel nog steeds hoopt ‘op een uitweg’. Die is er als de drie hoofdsteden alsnog hun opstelling wijzigen en asielzoekers opnemen. De weigering van de drie landen heeft betrekking op het spreidingsplan dat de 28 lidstaten in het najaar van 2015 overeenkwamen voor aanvankelijk 160.000 asielzoekers uit Griekenland en Italië. Later bleek het om veel kleinere aantallen te gaan. Inmiddels zijn zo’n 30.000 asielzoekers ‘herplaatst’ en zijn er nog enkele duizenden te gaan. Als Polen, Hongarije en Tsjechië die alsnog opnemen, kan Brussel de gang naar de rechter stopzetten. Voor Brussel is het belangrijk dat alle landen meedoen, omdat het voor de toekomst een asielbeleid wil dat ook op spreiding is gebaseerd.

Snor drukken

Leiders van de 28 lidstaten bespreken die plannen op hun top eind volgende week. Timmermans vindt dat geen enkel land zijn snor kan drukken als de nood aan de man is. ,,Als een land onder de voet wordt gelopen, dan moet het kunnen rekenen op de solidariteit van anderen.” De situatie, schetste hij, is nu wel veel beter dan twee jaar geleden. Door de asieldeal met Turkije en een betere afgrendeling van de centrale Middellandse Zee zijn de migratiestromen over de Egeïsche en Middellandse Zee grotendeels opgedroogd, maar de keerzijde is dat veel migranten in Griekse opvangcentra en Libische detentiekampen opnieuw een gruwelijke winter dreigen in te gaan. Volgens Timmermans doet Brussel er alles aan, in Griekenland zelf en in Libië in samenwerking met de VN en particuliere hulporganisaties, om de situatie voor gestrande en/of gedetineerde migranten te verbeteren.