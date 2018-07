Britse minister Boris Johnson stapt op na onenigheid over brexit

Boris Johnson

Boris Johnson (New York, 19 juni 1964) is een Brits politicus, historicus, schrijver en journalist. Hij werd geboren in de Verenigde Staten, maar heeft ook Turkse, Franse en Duitse roots. De blonde Johnson was van 2008 tot 2016 burgemeester van Londen. Van 2016 tot 9 juli 2018 was hij minister van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest.

De excentrieke Johnson staat bekend als een van de voornaamste pleiters van een Brits vertrek uit de Europese Unie. Na het gewonnen referendum over de brexit werd Johnson zelfs genoemd als partijleider en premier.

Boris Johnson is altijd goed voor controverse. Zo werd hij als journalist ooit eens ontslagen bij een krant omdat hij een quote had verzonnen. Als verslaggever van The Daily Telegraph ontving hij veel kritiek omdat hij wel erg anti-EU was. Tijdens zijn periode als burgemeester viel hij onder meer op door leiders als Poetin en Obama te beledigen.