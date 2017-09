Brexit: Nieuwe patstelling over geld

Londen en Brussel koersen aan op een nieuwe patstelling over de boedelscheiding. De regeling daarvan is voor Europa een topprioriteit. Londen weigert afspraken.

Die kunnen er alleen komen ‘in de context van en in overeenstemming met een nieuw en diep speciaal partnerschap’, aldus de Britse toponderhandelaar David Davis vanavond, vlak voor de start van de vierde onderhandelingsronde.

Londen noch Brussel heeft al een bedrag genoemd, maar in de Brusselse wandelgangen circuleren bedragen van 60- tot zelfs 100 miljard euro. Het scheidingsbedrag is één van de drie dossiers waarop Brussel ‘voldoende voortgang’ wil hebben bereikt voordat er sprake kan zijn van parallelle onderhandelingen over een toekomstig partnerschap.

Voortgang

De Europese leiders beslissen volgende maand of de tijd daar al rijp voor is. De andere twee dossiers waarop Brussel ook voortgang wil zien zijn de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië (en omgekeerd) en een goede regeling voor de Iers/Noordierse grens.