Breid EU niet uit met Balkanland

Een delegatie Kamerleden bezoekt Albanië, Servië en Montenegro om te zien of ze klaar zijn voor het EU-lidmaatschap. Want weliswaar zegt premier Rutte dat niemand zit te wachten op uitbreiding van de Europese Unie, maar elders in Europa denken ze daar heel anders over. De EU-leden Bulgarije en Oostenrijk lobbyen hard om hun buurlanden op de Balkan bij de Unie te halen. Ze willen een voorlopige deadline van 2025 afspreken voor in elk geval Servië en Montenegro. Het is te hopen dat Nederland daar niet voor zwicht.



Uitbreiding van de Unie met de Balkan is een dilemma. Met Servië en Montenegro voeren we inmiddels toetredingsonderhandelingen, maar ze voldoen nog lang niet aan de criteria. Albanië en Macedonië zijn al wel kandidaat-lid, maar er zijn nog geen onderhandelingen begonnen. En Bosnië en Herzegovina en Kosovo zijn potentieel kandidaat-lid: een politieke bezweringsformule om die landen hoop te bieden op meer, maar Kosovo wordt niet eens door alle EU-landen erkend.



De voorstanders van het binnenhalen van al die landen wijzen erop dat Rusland in rap tempo invloed aan het winnen is in het gebied. Om de veiligheid in onze achtertuin te garanderen en een mogelijke nieuwe Balkanoorlog voor te zijn, zouden ze moeten worden ingebed in de EU. Nadeel is echter dat de EU met de huidige 28 lidstaten al amper bestuurbaar is. Dat wordt er niet beter op door nog meer landen binnen te halen met een heel andere politieke cultuur dan de onze.



Nederland heeft in het verleden ingestemd met onderhandelingen met Servië en Montenegro. We kunnen niet halverwege de spelregels veranderen. Wel kunnen we de regels streng handhaven. In het verleden is daarmee gemarchandeerd door landen toe te laten die nog niet aan de criteria voldeden, zoals Roemenië. Met alle gevolgen van dien. Angst voor Rusland mag geen argument zijn de EU eindeloos uit te breiden. Dat doen we – terecht - ook niet met Turkije, waarmee we al sinds 2005 onderhandelen.