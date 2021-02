SGP komt met billboard vóór huwelijkse trouw en tégen overspel: ‘Zin in een onelifestand?’

Maar de SGP wil ook dat gemeenten de reclames van Second Love gaan weren. ,,Daarvan wordt altijd gezegd dat het juridisch ingewikkeld is, dat dat ‘allemaal zomaar niet kan’.” Maar voor commerciële reclames geldt geen onbeperkte vrijheid van meningsuiting, stelt Van der Staaij. ,,Gemeenten hebben een ruime mate van vrijheid.” Hij wijst op voorbeelden uit het buitenland, waar reclamecampagnes voor datingsites in strijd met de goede zeden werden bevonden.



Overspelsites gebruiken echter alleen tekst en geen naakte lijven die aanstootgevend gevonden kunnen worden. ,,Bij afbeeldingen is het inderdaad makkelijker, maar kijk naar Amsterdam. Die stad deed in 2017 reclames voor ongezond eten gericht op jongeren in de ban. Er is alleen politieke durf voor nodig.”



De SGP nam in het verkiezingsprogramma op dat alle reclames voor sites die overspel aanmoedigen verboden moeten worden. Eerder wist de partij wel steun te krijgen voor een verbod op het overdag uitzenden van radiospotjes en tv-reclames voor overspelsites, om kinderen te sparen. Dan is het gek, stelt Van der Staaij, dat jongeren in bushokjes nog wel tegen de reclames kunnen aanlopen.



Van der Staaij vindt niet dat zijn partij de aandacht voor bedrijven als Second Love juist vergroot. ,,Zij adverteren niet omdat wij er een punt van maken. En wij willen hoe dan ook een tegengeluid laten horen.”