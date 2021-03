D66-leider Kaag na seksistische tweets: ‘Mannen, spreek je uit tegen seksisme’

,,Ik daag alle vaders, kleinzonen, broers, opa’s, zwagers en zonen uit: spreek je uit tegen seksisme”, stelt Kaag. ,,Bevecht het waar je het tegenkomt. Dagelijks. Waar je het ook ziet. Seksisme groeit in de voedingsbodem van de stilte. En die stilte moet worden doorbroken. Trek een streep voor je vriendin, voor je zusje, voor je moeder, voor je vrouw en voor je oma.’’

Oproep

Kaag deed haar oproep zaterdagmiddag in een toespraak op Youtube voor het Els Borst Netwerk van vrouwen die meer diversiteit nastreven. Els Borst was de eerste vrouwelijke D66-lijsttrekker, ze werd zeven jaar geleden vermoord in haar woning door een psychiatrische patiënt.

Afgelopen week kwam Kaag in het nieuws omdat zij op Twitter doelwit is van seksistische tweets. ,,Seksisme speelt nog altijd een venijnige rol. Het wordt vrouwen moeilijker gemaakt zich uit te spreken in het publieke debat. Wie zijn mond open doet krijgt een stortvloed van haat terug, met name van de anonieme toetsenbordridders op twitter.’’

Onsmakelijke woorden

Uit onderzoek van de Groene Amsterdammer blijkt dat 10 procent van alle tweets aan vrouwen haatdragend is. Kaag: ,, Welke onsmakelijke woorden daar ook bij worden gebruikt, de boodschap is altijd hetzelfde: praat niet, heb geen mening, en durf er niet voor te staan, want wij weten jou te vinden.’’

Zolang vrouwen worden aangevallen, zei Kaag, ,,klein gehouden, beschimpt, beoordeeld op het toevallige gegeven van hun geboorte, moet het georganiseerde tegengeluid worden gehoord.’’ Niet alleen vrouwen, maar ook mannen zijn daarbij nodig, aldus de D66-politica.

Bekijk al onze politieke video's in deze playlist.