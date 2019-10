Boze boeren zien politieke macht in Den Haag afbrokkelen

Quote Het CDA komt als enige écht op voor de boeren, maar die partij heeft de laatste jaren minder macht gekregen Marc Calon, LTO Nederland Het is een unieke situatie: CDA, VVD en ChristenUnie - drie partijen met een grote boerenachterban - zitten samen in één kabinet. Vooral het CDA is van oudsher een bastion voor agrariërs. Die partij dwong tijdens de formatie af dat het eerder opgedoekte ministerie van Landbouw in volle glorie terugkeerde.



Maar door de stikstofcrisis en het klimaatbeleid zitten boeren tóch steeds meer klem. Vorige week adviseerde een commissie onder leiding van oud-minister Remkes om de veestapel in en rond natuurgebieden fors in te krimpen. De vierde kabinetspartij, D66, riep zelfs op om de veestapel te halveren. ,,Wij zijn ziedend’’, zegt voorzitter Marc Calon van boerenorganisatie LTO Nederland.



Vandaag komen boze boeren protesteren in Den Haag. Volgens Calon voelen boeren zich de dupe van ‘stadse’ politici in Den Haag die niet weten wat er op het platteland speelt. ,,Vooral in de VVD zitten veel stedelingen’’, zegt Calon. ,,En binnen de ChristenUnie zijn ze ook voor het milieu. Het CDA komt dus als enige écht op voor de boeren, maar die partij heeft de laatste jaren minder macht gekregen.’’

Water bij de wijn

Het CDA viel bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 terug van 41 naar 21 zetels. De partij telt nu 19 zetels. De VVD heeft er 33, D66 heeft er ook 19 en de ChristenUnie 5. Omdat het CDA binnen de coalitie voortdurend water bij de wijn moet doen, beperkt dat de invloed van de boeren.



,,Buiten de coalitie geldt alleen de SGP nog als een boerenpartij’’, zegt Calon. ,,En dan heb je nog de PVV en Forum voor Democratie, maar die zijn nogal volatiel in hun standpunten.’’ Al met al is het aantal ‘landbouwzetels’ volgens Calon fors afgenomen: van naar schatting tachtig tot honderd zetels vroeger, naar dertig tot vijftig nu. ,,Dat doet pijn.’’



Ook Henk Bleker - tussen 2010 en 2012 staatssecretaris van Landbouw voor het CDA - ziet de boereninvloed in Den Haag afnemen. ,,Dat is zorgelijk’’, zegt Bleker. ,,Je kunt in Nederland tegenwoordig de verkiezingen winnen zonder de steun van het platteland, iets wat in Duitsland en Frankrijk onmogelijk is.’’

Baudet

Bleker adviseert Forum voor Democratie over landbouwbeleid. FvD-leider Thierry Baudet werpt zich nu in elk geval in woord op als hoeder van de boeren. Bleker: ,,Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlandse bevolking positief tot zeer positief denkt over de agrarische sector. Maar in de Tweede Kamer is het bijna andersom: daar is bijna driekwart van de Kamerleden per definitie kritisch. Daar is dus wel wat loos.’’