Boosheid om WOII-uitspraken Baudet in Tweede Kamer, ook Rutte kritisch

joodse organisatiesDrie Joodse organisaties vinden het terecht dat de fracties van D66 en GroenLinks gisteren de Algemene Politieke Beschouwingen tijdelijk hebben verlaten, nadat FvD-leider Thierry Baudet opnieuw een vergelijking maakte tussen de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging enerzijds, en het coronabeleid van de regering anderzijds. ,,Het is gewoon gruwelijk. Heel veel joden in Nederland kregen hier gisteren een misselijk gevoel van“, stelt Centraal Joods Overleg. Forum voor Democratie is zich van geen kwaad bewust.

Een aantal Joodse organisaties riep partijen de afgelopen week op om afstand te nemen van vergelijkingen met de Holocaust in het coronadebat, nadat bij protesten tegen het coronabeleid de laatste tijd betogers waren verschenen met een Jodenster op hun kleding. Baudet reageerde op de oproep door te zeggen dat ‘de oorlog niet van jullie is, maar van ons allemaal’. In een tweet plaatste hij het woord Holocaust tussen aanhalingstekens.

Jetten riep Baudet op om excuses te maken. ,,Ik zou niet weten waarom”, zei Baudet. De FvD-voorman zei dat niemand ‘systematische uitsluiting’ van mensen die tegen vaccins zijn gelijk had gesteld aan de massamoord in de Tweede Wereldoorlog. Tegelijkertijd voelt Baudet zich niet geroepen om tegen mensen te zeggen dat ze niet met een Jodenster moeten rondlopen. ,,Ik vind niet dat Joodse organisaties de oorlog mogen claimen”, herhaalde hij.

Kleuter

Volgens het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) reageerde Baudet gisteren ‘als een kleuter’ op de kritieken van onder anderen Rob Jetten (D66) en Gert-Jan Segers (CU). ,,Dit zijn precies dezelfde antisemitische hondenfluitjes die extreemlinks, extreemrechts en radicaal islamisme al sinds de Tweede Wereldoorlog gebruiken”, zegt Aron Vrieler, onderzoeker antisemitisme bij het CIDI.

Vrieler betreurt het dat Baudet in de Tweede Kamer roept dat waarschuwingen tegen bagatellisering van de Holocaust uit joodse hoek selectief van aard zouden zijn. ,,De enige die selectief is, is Baudet zelf. Hij weet dondersgoed dat juist bewindspersonen verantwoordelijk voor de coronamaatregelen om de haverklap met nazi’s worden vergeleken, en hij vindt het allemaal prima.”

Provocatie

Collega-politici moeten een daad stellen tegen ‘zulke haatspraak’, aldus CIDI. ,,Goed dat D66, CU, PvdA en VOLT gisteren hun afkeuring lieten blijken”, besluit Vrieler. Daar zijn andere joodse organisaties in Nederland het mee eens. ,,Elke verdediging van Baudet slaat de plank mis”, zegt een woordvoerder van Centraal Joods Overleg (CJO).

,,Door de oorlog keer op keer te koppelen aan het coronabeleid maakt hij zich schuldig aan regelrechte provocatie. En de luchthartigheid waarop hij op de kritieken van Kamerleden reageert... Daar krijgen joden in Nederland echt een misselijk gevoel van.” Het CJO rekende vooraf niet op excuses van Baudet, maar zegt wel dat hij zich door zijn optreden in de Kamer ‘opnieuw overtroffen heeft’.

Quote Hij is in de peilingen al naar beneden gedonderd. Straks heeft hij bij de volgende verkiezin­gen geen baantje meer woordvoerder van het Nederlands Auschwitz Comité

Geen baantje

Een woordvoerder van het Nederlands Auschwitz Comité verwacht dat de uitspraken van Baudet uiteindelijk alleen maar ‘tegen hem zullen werken’. ,,Hij is in de peilingen al naar beneden gedonderd. Straks heeft hij bij de volgende verkiezingen geen baantje meer”, klinkt het. Niet alleen de D66- en GL-fracties lieten in de Tweede Kamer hun ongenoegen blijken. Coronaminister Hugo de Jonge keerde Baudet de rug toe vanuit het kabinetsvak, de andere bewindslieden negeerden hem ook.

Ook demissionair premier Mark Rutte uitte vanochtend aan het begin van de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen indirect kritiek op Baudet. Hij refereerde aan de opening van het Holocaust Namenmonument in Amsterdam, waar hij weer zei te beseffen ‘hoe de hand van de geschiedenis’ ook ‘vandaag de dag nog doorwerkt’. Rutte vond dat de Holocaust op dag één van het debat ‘op onnadenkende wijze’ ter sprake was gekomen.

Reactie FVD

Rutte zei nog terug te willen komen op ‘een deel van de discussie van gisteren‘, maar noemde Baudet niet bij naam. Forum voor Democratie is zich daarentegen van geen kwaad bewust, laat de partij weten op Twitter. ‘Links heeft 75 jaar een moreel monopolie geclaimd op WO2. Maar nu voeren ze zelf het tweederangsburgerschap in. Júist #FVD staat voor vrijheid en gelijke behandeling. Maar nog voordat Thierry Baudet aan zijn bijdrage kan beginnen, valt de hele Kamer over hem heen.’

