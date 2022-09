Boos weglopen kabinet is 'unicum' in geschiedenis: 'Dit hoort niet, voorzitter moest feller ingrijpen’

ophef om baudetHet weglopen van het kabinet na uitlatingen van Thierry Baudet (FvD) in de Tweede Kamer is een unieke gebeurtenis in de recente politieke geschiedenis, zeggen deskundigen tegen deze site. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen haalde Baudet uit naar minister Sigrid Kaag (Financiën) waarop het voltallige kabinet wegliep. ,,Een erg onverstandige zet”, zegt Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit.

De bewindslieden vielen over opmerkingen van Baudet over de opleiding van Kaag aan de Britse universiteit van Oxford. Hij zei dat het college waaraan ze heeft gestudeerd bekendstond als een spionnenopleiding. ,,Als je iets beledigend vindt, hoef je niet te blijven. Volgens het staatsrecht ben je dat niet verplicht”, zegt Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden. ,,Het kabinet is er op uitnodiging van de Kamer. Er is geen staatsrechtelijke plicht om te luisteren naar de Kamerleden, wel tot verantwoorden. Maar dat gebeurt morgen.”

Krachtig en onverstandig

Voermans noemt het een krachtig signaal van het kabinet. Collega-hoogleraar Bovend’Eert is kritischer en noemt het juist onverstandig. ,,Als een Kamerlid als Baudet over de schreef gaat, dan hebben we daar een voorzitter voor”, legt hij uit. ,,Die kan het Kamerlid het woord ontnemen en uitsluiten van de vergadering. Dat is de juiste manier van handelen.” Door weg te lopen laat het kabinet zich gijzelen door één Kamerlid en wordt het politieke proces onnodig verstoord, zegt Bovend’Eert.

,,Ze hadden beter kunnen wachten op ingrijpen van de voorzitter, maar dat bleef zo te zien uit. Zoals ik het nu kan beoordelen vind ik dat de voorzitter feller, alerter en strikter had moeten ingrijpen. Een voorzitter moet voorbereid zijn op dit soort situaties. Ze heeft de instrumenten om direct in te grijpen. Zo hebben we dat met elkaar afgesproken, het staat allemaal in het reglement van orde.”

Belangrijkste debat

De actie van het kabinet is dermate uniek, omdat het om het belangrijkste debat van het parlementaire jaar gaat. Baudet mocht zijn bijdrage vervolgens ook niet meer afmaken. ,,Ik heb dit bij de Algemene Politieke Beschouwingen niet eerder meegemaakt”, zegt Voermans.

,,Ik heb zo’n vermoeden dat het kabinet dit van tevoren heeft afgesproken. Gisteren ging het in de troonrede over het groeiende wantrouwen in de politiek en waardoor dat wantrouwen gevoed wordt. Het kabinet probeert het vertrouwen te herstellen en mogelijk is deze actie daar een uitvloeisel van.”

Kritiek op weglopen

Ook in de Tweede Kamer was er kritiek op het weglopen van het kabinet. Het is niet aan het kabinet wat hier wel en niet door de beugel kan, zei SGP’er Kees van der Staaij. Dat is aan de voorzitter, voegde hij eraan toe. Staatsrechtelijk is er in elk geval niets mis met het signaal, zegt Voermans. ,,Ze zijn hier op uitnodiging van de Tweede Kamer. Er is geen staatsrechtelijke plicht om te luisteren naar Kamerleden, alleen tot verantwoorden, zo staat ook in de grondwet.”

Dat ligt morgen anders, want dan moet het kabinet zich verantwoorden en uitleg geven over belangrijke politieke beslissingen. ,,Dat kan zowel mondeling als schriftelijk”, stelt Voermans. Of de actie van het kabinet gegrond was of niet, daarover wil de hoogleraar geen uitspraken over doen. ,,Ik weet wel dat het reglement in de Tweede Kamer laatst nog is aangescherpt. Veel Kamerleden vonden het een beetje te gek worden wat je nou allemaal of niet kon roepen in de Kamer.”

Eerdere incidenten

De actie van het kabinet is dus uniek, maar er zijn eerder incidenten geweest rondom de Algemene Politieke Beschouwingen. Vorig jaar draaide toenmalig demissionair zorgminister Hugo de Jonge Baudet al eens de rug toe na uitlatingen van de FVD-voorman over corona.

Volgens Voermans deed zich in 1917 zich al eens een vergelijkbaar incident voor. ,,De toenmalig minister van Economische Zaken kreeg zoveel kritiek op bepalingen rondom de eenheidsworst, een rantsoeneringsmaatregel, dat hij als reactie uitgebreid de krant ging zitten lezen. Maar opstappen uit de Kamer, dat is niet eerder gebeurd.”

‘Absurd’

Na de schorsing van woensdagavond keerde alleen premier Mark Rutte terug. Hij noemde de verwijten van Baudet aan het adres van Kaag ‘onacceptabel’. De voorzitter vroeg Baudet zijn woorden terug te nemen. Die liet weten dat niet van plan te zijn. ,,Het is absurd wat hier gebeurt”, zei hij verontwaardigd.

Het debat, dat ging over de begroting voor het komende jaar, was tot de bijdrage van het Baudet fel, maar verliep vooral rustig. Het debat loopt wel behoorlijk uit. Na de schorsing moeten nog zeker dertien Kamerleden spreken. Baudet sprak op zijn eigen verzoek eerder op de avond, omdat zijn vrouw op het punt staat te bevallen.

