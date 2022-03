Boodschap Zelenski aan de Tweede Kamer: ‘Wees bereid energie uit Rusland te stoppen’

,,Wees bereid de energie uit Rusland te stoppen", zei Zelenski via videoverbinding. ,,Dat is cruciaal om te voorkomen dat Rusland niet verder oorlog kan voeren in Europa.” Met de inkomsten uit olie en gas financiert Rusland de oorlog in Oekraïne.

Zelenski bedankte de Nederlandse ‘politiek en de gewone mensen’ voor steun aan zijn land. ,,Voor de sancties, de principiële aanpak van het zakenverkeer met Rusland en de hulp aan Oekraïners.” Ook zei hij blij te zijn met de wapens die het land uit Nederland ontving. ,,Stingers, raketwerpers, die helpen ons om ons te verdedigen.”

Bommen op Rotterdam

De Oekraïense president legde Nederlandse accenten. Zo vergeleek hij de Russische inval in Oekraïne met het begin van de Tweede Wereldoorlog. ,,Die begon met aanval op een paar landen, daarna kwamen bommen op Rotterdam en Londen. De schaduw van Rotterdam hangt boven vele Europese steden. Oekraïne is het begin als we Rusland niet onmiddellijk stoppen.”

Ook verwees hij naar het inname van Den Briel, morgen 450 jaar geleden, één van de bekendste gebeurtenissen uit de Tachtigjarige Oorlog. ,,Jullie vieren morgen de 450ste verjaardag van opstand tegen de tirannie. Dat is fundamenteel voor jullie samenleving. Dat is de geschiedenis, een erfenis, maar nu praat ik erover alsof het vandaag is gebeurd.”

Nederland, stelde Zelenksi, vond lang daarna ‘de weg naar verenigd Europa, met tolerantie en respect'. ,,Dat wordt nu aangevallen en moet weer verdedigd worden. Rusland blijft Oekraïne aanvallen, we moeten dit stoppen zodat er nooit meer oorlog is in Europa.”

Volgens Zelenski wennen Oekraïners al aan de oorlog. ,,Ze passen zich aan, ze raken gewend aan raketaanslagen, de lijsten van overledenen, gebombardeerde steden roepen geen emotie meer op. De oorlog in Oekraïne wordt helaas een routine.”

Zelenski is het eerste buitenlandse staatshoofd dat de Tweede Kamer in het Tweede Kamergebouw via videoverbinding toespreekt. Een jaar geleden werd het reglement van orde van de Tweede Kamer aangepast, waardoor speeches van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders mogelijk zijn op uitnodiging van de Tweede Kamervoorzitter.

Churchill

Eerder gaven de Britse premier Churchill (1946), de Jordaanse president Hoessein (1997), de Israëlische president Peres (2013) en de Canadese premier Trudeau (vorig jaar) een toespraak voor de ‘Verenigde Vergadering’, een speciale vergadering van zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Dat gebeurde destijds in de Ridderzaal en in de Eerste Kamer.

De Oekraïense ambassadeur in Nederland, Maksym Kononenko, had bij voorzitter Vera Bergkamp aangegeven dat Zelenski het Nederlandse parlement wilde toespreken. De Kamer stemde daarmee in. Premier Mark Rutte was in eerste instantie niet welkom bij de toespraak, maar werd later toch uitgenodigd. Hij zat, samen met ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) niet in Vak K, waar kabinetsleden altijd zitten, maar in de voorzittersloge achterin de zaal.

Niet alle fracties wonen de videotoespraak van Zelenski bij. Forum voor Democratie gaf dinsdag aan weg te zullen blijven. De partij van Thierry Baudet vindt niet dat een buitenlandse leider de Tweede Kamer kan toespreken. Dat standpunt was voor FvD-senatoren Theo Hiddema en Paul Fentrop ‘de druppel’, zij zeggen hun lidmaatschap van de partij op. Wel blijven ze in de Eerste Kamer.

