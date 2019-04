‘Boete of celstraf bij sharia-huwelijk’

Wie een sharia-huwelijk aangaat of daaraan meewerkt, moet worden beboet als niet eerst een officieel huwelijk voor de wet is afgesloten. VVD en GroenLinks komen vandaag met een wetsvoorstel om dat te regelen.

Kerkelijke huwelijken mogen in Nederland alleen worden gesloten als het echtpaar éérst voor de wet is getrouwd. Dat is onder andere om te voorkomen dat de vrouw niet rechteloos achterblijft wanneer het bijvoorbeeld tot een scheiding komt.

,,Die wet bestaat al sinds Napoleontische tijd, maar moet dringend worden afgestoft nu er in Nederland veel shariahuwelijken worden gesloten zonder dat iemand zich iets van de Nederlandse regels aantrekt’’, zegt VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden.

Nu is het zo dat alleen de religieus leider die zo’n huwelijk sluit kan worden beboet, maar dat werkt in de praktijk onvoldoende vinden de indieners van het wetsvoorstel. Van Wijngaarden: ,,Door ook de echtelieden zelf of de getuigen te beboeten, hopen we dat mensen beter nadenken voordat ze dit doen. De wet is er voor iedereen. We kunnen niet toestaan dat er parallelle samenlevingen zijn in Nederland waarin vrouwen rechteloos zijn.’’

Strenger optreden

Wie niet eerst naar een officiële trouwambtenaar gaat, riskeert als het aan VVD en GroenLinks ligt een boete van 4000 euro. Wie bij herhaling meewerkt aan zo’n onofficieel huwelijk kan zelfs een half jaar de cel in. Ook vinden de partijen dat Justitie strenger moet optreden tegen imams die shariahuwelijken sluiten. Nu komt het zelden tot vervolging.

GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg komt ook met een wetsvoorstel dat het makkelijker maakt om shariahuwelijken of andere religieuze verbintenissen te ontbinden. ,,Als een van de twee wil scheiden, moet de ander meewerken.’’

Met de wetswijziging hopen de partijen een eind te maken aan gedwongen huwelijken. Die komen vooral voor bij jongeren tussen de 16 en 25 jaar in gemeenschappen met sterke familietradities. Het gaat zowel om vrouwen uit streng islamitisch gemeenschappen als om vrouwen in de Surinaams/Hindoestaanse gemeenschap of onder Roma. Jaarlijks zijn er zo’n 180 meldingen van.

Daarnaast moet het een oplossing bieden voor zogeheten huwelijkse gevangenschap. Veel vrouwen kunnen niet meer van hun partner af, bijvoorbeeld omdat de religieus leider of de man weigert mee te werken aan ontbinding van het huwelijk. Of omdat de vrouw bang is voor eerwraak of dreigt het gezag over haar kinderen te verliezen.

Gevangenschap