Boeren willen met hulp van GroenLinks handelsverdrag blokkeren

De partij van Jesse Klaver is niet een natuurlijke bondgenoot van boeren, maar nu hebben ze een gezamenlijk doel: het blokkeren van de ratificatie van het zogeheten CETA-verdrag. Dat moet dit najaar gebeuren in de Tweede en Eerste Kamer. In beide Kamers van het parlement heeft het kabinet-Rutte III geen meerderheid meer.



Oneerlijke concurrentie

Klaver kondigt de coalitie met melkveehouders en akkerbouwers vandaag aan in een app en mail aan de GroenLinks-achterban. CETA zou voor oneerlijke concurrentie voor Nederlandse boeren zorgen omdat de Europese markt wordt opengesteld voor Canadese producten die niet aan dezelfde eisen hoeven te voldoen als Europese producten. Het gaat dan om dierenwelzijn en duurzaamheid, stellen de vakbonden.

,,Als Nederland tegen Canada voetbalt, vinden we het ook logisch dat beide partijen dezelfde spelregels hebben”, vindt Keimpe van der Heide van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Volgens Hans Geurts van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond speelt CETA boeren wereldwijd tegen elkaar uit.

Kritiek

In de Kamer klinkt bij zowel linkse als rechtse partijen al langer kritiek op vrijhandelsverdragen. Klaver zegt ‘ervan overtuigd’ te zijn de linkse en rechtse oppositie te kunnen verenigen. ,,Dan kunnen we CETA tegenhouden.”

Dat levert volgens de GroenLinks winst op ‘voor het klimaat, dierwelzijn en de Nederlandse boer’. ,,Maar het is ook goed nieuws voor iedereen die zich zorgen maakt over de groeiende macht die multinationals krijgen om overheden hun wil op te leggen.” Daarmee doelt Klaver op het arbitragetribunaal dat onderdeel is van CETA, waar multinationals een schadevergoeding kunnen eisen als zij vinden dat een democratisch besluit van overheden hen benadeelt.

Uitgejoeld

Klaver realiseert zich dat een samenwerking tussen zijn partij en boeren ‘in deze tijd’ niet voor de hand ligt. Vanwege bedreigingen moest Klaver op 1 oktober nog met beveiligd vervoer naar het boerenprotest op het Malieveld, waar hij door de boeren werd uitgejoeld en met middelvingers werd begroet. ‘We zijn het over veel oneens, maar niet over het feit dat dit verdrag van tafel moet’, schrijft Klaver in een mail aan zijn achterban. ‘Als wij het eens kunnen worden, dan moet het lukken om de rest van de politiek ook te overtuigen.’