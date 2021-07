Boeren nog steeds boos, maar wel iets minder: ‘Zijn diarree aan rapporten spuugzat’

CORONADEBAT De Jonge wil vasthouden aan anderhalve meter: ‘Behoorlijk wat mensen met nog maar 1 prik’

24 juni Zaterdag gaat het land grotendeels van het lockdown-slot, maar sommige partijen vrezen dat het te snel gaat nu de deltavariant oprukt. Toch was minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) optimistisch in het coronadebat: ,,Onze aanname is dat we ergens in de komende weken als land als geheel in het groen gaan.’’