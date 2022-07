Boeren gaan niet in op Remkes’ uitnodiging: ‘Als doelen vaststaan, waar moeten we dan over praten?’

Update/ met video Aanrijding op A7 door afvaldum­ping, politie waarschuwt voor nieuwe acties

Op de A7 bij Midwolde in de provincie Groningen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een aanrijding met meerdere voertuigen plaatsgevonden als gevolg van afvaldumping. Daarbij is niemand gewond geraakt. De politie waarschuwt mensen in het noorden van het land die de weg nog op moeten om alert te zijn op nieuwe acties.

4:46