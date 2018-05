We kunnen volgens u niet ontkomen aan nieuwe regels om roken verder te ontmoedigen. Waar denkt u aan?



,,We zijn in gesprek met allerlei partijen om te kijken of we een mooi pakket kunnen samenstellen. U moet dan denken in twee richtingen: ten eerste roken duurder maken. Mondiaal is wetenschappelijk bewezen dat een fikse prijs voor een pakje sigaretten veruit het best werkt. Daarnaast moeten we zorgen dat tabakswaren op veel minder plaatsen verkrijgbaar zijn.''



U vindt dat jongeren op veel minder plekken in aanraking moeten komen met sigaretten.



,,Roken moet uit het zicht verdwijnen. En dat is al op veel plaatsen gelukt: een sigaret opsteken in de trein was twintig jaar geleden volstrekt normaal. Dat vindt iedereen nu totaal ondenkbaar. We zijn bezig met een cultuuromslag richting een rookvrije samenleving. En het kan zo maar zo zijn dat er in het aankomende preventieakkoord verdere maatregelen staan.''