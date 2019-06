Blokhuis: Uitbraak mazelen Urk geen aanleiding voor verplichting vaccinatie

De staatssecretaris vindt ‘die enkele gevallen op Urk’ vooral de verantwoordelijkheid van de gemeente en de lokale GGD. ,,Die hebben dat heel goed onder controle, maar ik laat me wel voortdurend informeren want het kan zomaar meer worden daar.” Blokhuis vindt dit incident ‘een zeer goede aanleiding om eens naar Urk te gaan’, want de vaccinatiegraad is daar erg laag.



De bewindsman is erg te spreken over stappen van een andere gemeente met een lage vaccinatiegraad, Barneveld. Daar is afgelopen najaar een project gestart om alle ouders van pasgeboren kinderen uit te nodigen voor een gesprek over vaccinatie. Wat blijkt: bijna alle ouders komen opdagen.



In Duitsland is zo‘n consult al verplicht. Blokhuis: ,,We zijn nu op verzoek van de Tweede Kamer in beeld aan het brengen welke aanvullende maatregelen er denkbaar zijn, waaronder deze. Maar alle vormen van verplichting, daar wil ik het op dit moment niet over hebben.”