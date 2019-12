Blokhuis over lachgasverbod: Het speelkwartier is over

Kabinet geeft scholen in nieuw lespakket meer vrijheid

7:43 Scholen krijgen in het nieuwe lespakket de vrijheid om 30 procent van de lessen naar eigen inzicht in te vullen. Zo wil het kabinet voorkomen dat leraren worden overladen met vakken die ze ‘moeten’ geven. Nu is het lesplan nog grotendeels dichtgetimmerd door het landelijke curriculum.