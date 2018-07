Blok: Suriname is mislukte staat vanwege etnische opdeling

Blok benadrukt dat een samenleving snel 'tegen haar grenzen' aanloopt als er veel migranten komen. ,,Vandaar dat ik ook zeg: ik begrijp de mensen in Amsterdam-West en de Schilderswijk. Want als je in Benoordenhout woont, is het hartstikke leuk om op zondag naar de Turkse bakker te gaan. Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten. Maar als je er middenin woont, heb je enorm last.''



En die problemen hebben een genetische grondslag, betoogde Blok. ,,Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen dat we een overzichtelijke groep willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden. En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons onbekende mensen.''